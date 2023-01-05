Руслан Нигматуллин: мне очень не хочется, чтобы «Торпедо» Талалаева вылетело из РПЛ

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, чего ждёт от второй части сезона Российской Премьер-Лиги.



«От второй части жду интриги. Не говорю, что «Зенит» начнёт буксовать, а соперники устроят серьёзную взбучку, тем самым включатся в борьбу за чемпионство. Жду интригу в нижней части турнирной таблицы. С «Химками» всё более-менее понятно. Но мне очень не хочется, чтобы «Торпедо» Талалаева вылетело из РПЛ. Они прошли большой путь, чтобы попасть в Премьер-Лигу после долгого перерыва. Сразу же вылететь будет обидно.



Но я верю в Талалаева. Ему было сложно повлиять на команду за короткий период. Сейчас будет предсезонный период, где можно будет поработать и над физикой, и над тактикой, и над трансферной кампанией. Не сбрасываю со счетов «Локомотив» в качестве претендента на вылет — при всём уважении к этому моему любимому клубу. Слишком напортачили за последние пару лет. Сейчас, к сожалению, «Локомотив» пожинает плоды.



«Урал» — яркий пример того, как круто можно изменить ситуацию в свою сторону. После семи туров казалось, что они явные претенденты на понижение в классе. Но потом был сумасшедший отрезок. Ничего невозможного, оказывается, не бывает. Даже для такой команды со скромными возможностями», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

По итогам 17 туров на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ располагается «Торпедо». Автозаводцы сумели набрать лишь шесть баллов. Также в зоне вылета находятся подмосковные «Химки» (12). В зоне стыковых матчей — московский «Локомотив» (13) и воронежский «Факел» (13). На 12-й позиции, которая гарантирует место в РПЛ на следующий сезон, расположился «Пари Нижний Новгород» (19 баллов).