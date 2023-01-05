Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Брёйне: уход из «Челси» — лучшее решение в моей карьере

Де Брёйне: уход из «Челси» — лучшее решение в моей карьере
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, ранее игравший за «Челси», вспомнил период выступления за лондонский клуб.

«Я ушёл из «Челси», потому что у меня не было шансов там заиграть. Уход из «Челси» – лучшее решение в моей игровой карьере. После ухода всё наладилось. Тогда я не мог представить, что буду играть за «Манчестер Сити» и выступлю на чемпионате мира», – цитирует Де Брёйне Football Daily в своей социальной сети.

Напомним, в 2012 году бельгиец перешёл из английского «Челси» в «Вердер» на правах аренды, а затем оказался в «Вольфсбурге». После этого он играл в «Манчестер Сити», в составе которого неоднократно становился чемпионом английской Премьер-лиги.

Кевин Де Брёйне преподали урок уличного футбола

Гвардиола в замешательстве. Игрок «Манчестер Сити» вернулся после ЧМ с лишним весом Гвардиола в замешательстве. Игрок «Манчестер Сити» вернулся после ЧМ с лишним весом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023