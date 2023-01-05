Де Брёйне: уход из «Челси» — лучшее решение в моей карьере

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, ранее игравший за «Челси», вспомнил период выступления за лондонский клуб.

«Я ушёл из «Челси», потому что у меня не было шансов там заиграть. Уход из «Челси» – лучшее решение в моей игровой карьере. После ухода всё наладилось. Тогда я не мог представить, что буду играть за «Манчестер Сити» и выступлю на чемпионате мира», – цитирует Де Брёйне Football Daily в своей социальной сети.

Напомним, в 2012 году бельгиец перешёл из английского «Челси» в «Вердер» на правах аренды, а затем оказался в «Вольфсбурге». После этого он играл в «Манчестер Сити», в составе которого неоднократно становился чемпионом английской Премьер-лиги.

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