Галтье: на Мбаппе теперь смотрят иначе, но но справится с давлением

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье оценил общественное давление на нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе. Специалист возглавил парижан перед началом текущего сезона.

«Мы должны ценить присутствие Килиана в клубе и в сборной Франции. Он не изменился после чемпионата мира.

После этого турнира на него смотрят иначе, но он способен справиться с новым давлением. Он такой же, как и в начале сезона», – цитирует Галтье RMC Sport.

На минувшем мировом первенстве Килиан забил восемь голов в семи матчах и отдал одну результативную передачу. Лионель Месси забил семь голов и отдал три голевых паса. В финале Мбаппе оформил хет-трик, а Месси — дубль.

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