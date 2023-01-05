Галтье: на Мбаппе теперь смотрят иначе, но но справится с давлением
Поделиться
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье оценил общественное давление на нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе. Специалист возглавил парижан перед началом текущего сезона.
«Мы должны ценить присутствие Килиана в клубе и в сборной Франции. Он не изменился после чемпионата мира.
После этого турнира на него смотрят иначе, но он способен справиться с новым давлением. Он такой же, как и в начале сезона», – цитирует Галтье RMC Sport.
На минувшем мировом первенстве Килиан забил восемь голов в семи матчах и отдал одну результативную передачу. Лионель Месси забил семь голов и отдал три голевых паса. В финале Мбаппе оформил хет-трик, а Месси — дубль.
Фанаты сборной Аргентины сожгли бутафорский гроб с фото Килиана Мбаппе:
Комментарии
- 5 января 2023
-
19:41
-
19:38
-
19:30
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:56
-
18:52
-
18:47
-
18:45
-
18:35
-
18:18
-
18:15
-
18:04
-
18:00
-
17:58
-
17:45
-
17:45
-
17:41
-
17:27
-
17:09
-
17:00
-
16:50
-
16:46
-
16:45
-
16:32
-
16:28
-
16:24
-
16:17
-
16:11
-
16:08
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:42
Партнерский контент