Игрок «Касереньо»: Азар выглядел так, будто ему плевать на игру

Игрок «Касереньо» Кармело Меренсьяно после матча Кубка Испании с мадридским «Реалом» (0:1) высказался об атакующем полузащитнике «сливочных» Эдене Азаре. Бельгиец провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.



«Эден Азар? Ему было плевать на игру. Он не хотел принимать мяч, не бежал. Он был совершенно незаметен», — приводит слова Меренсьяно AS.



Отметим, что наставник «Реала» Карло Анчелотти после матча заявил, что доволен Азаром.



Бельгиец в нынешнем сезоне не имеет постоянной игровой практики в мадридском клубе. Во всех турнирах он сыграл за «Реал» лишь в трёх матчах и не сумел отметиться результативными действиями.

На чемпионате мира в Катаре Азар в составе сборной Бельгии также принял участие в трёх играх, но не записал на свой счёт голов или результативных передач.

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