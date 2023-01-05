Ривалдо: даже если бы находился в Бразилии, не уверен, что посетил бы похороны Пеле

Бывший игрок сборной Бразилии Ривалдо прокомментировал своё отсутствие на похоронах легендарного футболиста Пеле, который скончался в конце 2022 года.
«Даже если бы я был в Бразилии, я не уверен, пошёл бы я на похороны, хотя знаю, что Пеле был лучшим за всё время. Мне не нравится отдавать дань уважения в это время, я не против любого, кто хочет это сделать. Я познакомился с Пеле, у меня было несколько бесед с ним, и у меня была возможность почтить его память при жизни. Я каждый момент демонстрировал ему свою привязанность и восхищение, и он всегда благодарил меня за это.
Никто не изменит того уважения и восхищения, которые я испытывал и продолжаю испытывать к нему, несмотря на то что не пошёл на похороны. Лучшая дань уважения — показать её при жизни, и это я сделал, у меня очень чистая совесть», — приводит слова Ривалдо The Sun.
Тысячи болельщиков пришли попрощаться с Пеле
- 5 января 2023
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