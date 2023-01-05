Жена Роналду: я готова идти вместе с Криштиану к светлому будущему
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Джорджина Родригес, жена нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду, оценила презентацию своего супруга в качестве игрока арабского клуба.
«Спасибо этой стране за прекрасный приём. Мы благодарим всех, кто помог нам сюда попасть, за предоставленную возможность и теперь с нетерпением ждём начала нового приключения. Я очень рада видеть Криштиану счастливым и идти с ним вместе к светлому будущему», – написала девушка форварда в своей социальной сети.
Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года. До перехода в «Аль-Наср» Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», который покинул в ноябре 2022 года после скандального интервью.
Роналду с детьми и женой встретили в Саудовской Аравии
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