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«Бетис» пробился в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв клуб четвёртого дивизиона

«Бетис» пробился в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв клуб четвёртого дивизиона
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором клуб четвёртого по силе дивизиона страны – «Ибиса Ислас Питиусас» — принимал «Бетис». Встреча состоялась на стадионе «Кан Миссес – Пауэр Электроник», её обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. Путёвку в следующий раунд турнира добыл «Бетис».

На 26-й минуте счёт открыл игрок хозяев Пепе Берналь, ему ассистировал Луис Микало. Игроки «Ибисы» удерживали преимущество в счёте до 54-й минуты, когда форвард севильской команды Виллиан Жозе сравнял счёт после передачи Родри Санчеса. Спустя четыре минуты Эдгар Гонсалес вывел «Бетис» вперёд. В концовке матча Виллиан Жозе оформил дубль, а Набиль Фекир установил окончательный счёт — 4:1 — победа «Бетиса».

Ранее путёвку в 1/8 финала турнира добыли мадридский «Реал», «Барселона», «Валенсия», «Реал Сосьедад», «Мальорка», «Севилья», «Сеута», «Алавес», «Леванте», «Атлетико», «Вильярреал», хихонский «Спортинг» и «Эспаньол».

Кубок Испании. 1/16 финала
05 января 2023, четверг. 18:00 МСК
Ибиса Ислас Питиусас
Ибица
Окончен
1 : 4
Бетис
Севилья
1:0 Берналь – 26'   1:1 Жозе – 54'   1:2 Гонсалес – 58'   1:3 Жозе – 81'   1:4 Фекир – 90+3'
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