Лапорта: Бускетс не будет в «Барселоне» вечно, в клубе занимаются поиском его замены

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что в клубе занимаются поиском замены для хавбека Серхио Бускетса, контракт которого истекает летом 2023 года.

«Тренер предлагает игроков, которых он считает наиболее подходящими для усиления команды, технический секретариат изучает возможность их включения, а также предлагает другие имена.

Рубен Невеш? Он отличный игрок, но это частные разговоры. Бускетс не будет играть вечно, и ведутся внутренние дискуссии по поводу поиска подходящей замены. Френки де Йонг может играть на этой позиции, но он не совсем годится для этой позиции. В конечном итоге решение примет Хави», — приводит слова Лапорты Sport.es.

«Барселона» потеряла очки в матче с «Эспаньолом»

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko