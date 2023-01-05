«Реал» готов заплатить более € 120 млн за Беллингема

Руководство «Реала» работает над трансфером полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб готов предложить более € 120 млн за 19-летнего полузащитника. «Реал» уверен, что переговоры о переходе англичанина ускорятся в январе.

В текущем сезоне Джуд Беллингем провёл 22 матча за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, забив девять голов и отдав три результативные передачи. На чемпионате мира — 2022 полузащитник сыграл в пяти встречах, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.

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