«Реал» готов заплатить более € 120 млн за Беллингема
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Руководство «Реала» работает над трансфером полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Marca.
По информации источника, мадридский клуб готов предложить более € 120 млн за 19-летнего полузащитника. «Реал» уверен, что переговоры о переходе англичанина ускорятся в январе.
В текущем сезоне Джуд Беллингем провёл 22 матча за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, забив девять голов и отдав три результативные передачи. На чемпионате мира — 2022 полузащитник сыграл в пяти встречах, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.
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