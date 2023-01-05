Игорь Черевченко рассказал, когда станет известно о его новом клубе

Бывший наставник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал, когда станет известно о его новом месте работы.



«Когда ждать новостей о моём новом клубе? После 10 января вы всё узнаете», — приводит слова Черевченко Vprognoze.ru.



Последним местом работы специалиста были подмосковные «Химки». Черевченко возглавлял этот клуб с осени 2020 по февраль 2022 года.



С «Локомотивом» Игорь Черевченко в 2015 году сумел завоевать Кубок России.



Лидером Российской Премьер-Лиги после 17 туров является «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 42 очка и потерпела лишь одно поражение в первой части чемпионата. Вторую позицию занимает «Спартак», в активе которого на шесть очков меньше. Тройку лидеров замыкает «Ростов» (35).

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