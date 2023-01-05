Бывший топ-менеджер «Зенита» назвал удачной акцию сборной Германии с закрытыми ртами на ЧМ

Александр Сапега, бывший работник коммерческого отдела «Ромы» и бывший директор департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита», считает, что акция сборной Германии на чемпионате мира в Катаре была удачной. Напомним, перед матчем мирового первенства с Японией игроки Германии во время командного фото закрыли рты руками, таким образом отреагировав на запрет носить капитанскую повязку OneLove в поддержку меньшинств.



«С точки зрения маркетинга акция футболистов Германии с закрытыми ртами перед первой игрой на чемпионате мира была удачной. Добились того, чтобы все об этом говорили ― даже катарские СМИ. Правда, потом они схватили от них злорадство, но всё равно.



Люди из ФИФА в этой ситуации ничего не могли сделать. Они же не могли игрокам запретить говорить вообще. Но при этом и не запрещать специальные капитанские повязки было нельзя. На этом турнире у Катара как у страны-хозяйки было больше власти, чем у ФИФА. У Supreme Committee (Организационный комитет чемпионата мира со стороны государства. — Прим. «Чемпионата») позиция, что это их страна, их чемпионат мира, который они делали по катарским правилам», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полную версию интервью с Александром Сапегой читайте в ближайшее время на «Чемпионате».