Тен Хаг подтвердил переход в «Манчестер Юнайтед» голкипера из «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что голкипер «Кристал Пэлас» Джек Батлэнд перейдёт в команду. Ранее сообщалось, что 29-летний англичанин будет третьим выбором на позицию вратаря.

«Мартин [Дубравка] был отозван, и теперь нам нужны три опытных вратаря. У нас есть несколько молодых игроков, и они преуспевают, но у нас так много игр, что нам нужны три хороших вратаря на тренировках.



Что Батлэнд может дать нашей команде? Я действительно доволен Давидом [Де Хеа], это совершенно очевидно, он наш номер 1, он действительно хороший исполнитель. Но я хочу отметить, что всегда что-то может случиться и с ним, и к этому нужно быть готовым.

В прошлом году у меня была ситуация в «Аяксе», у нас травмировались три вратаря. Вы не хотите, чтобы возникла ситуация, когда вы подходите к концу сезона, играете за трофеи, и вам нужно поставить молодого вратаря. Нельзя ожидать многого от молодого вратаря, но это также сводит на нет весь сезон. К этому нужно быть готовым», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

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