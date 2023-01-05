Андрей Канчельскис: «Химкам» и «Торпедо» будет сложно остаться в РПЛ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что «Химкам» и «Торпедо» будет тяжело сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон.
«Химкам» и «Торпедо» будет сложно остаться в РПЛ. У всех остальных команд есть шансы остаться — как минимум через переходные игры», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
По итогам 17 туров на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ располагается «Торпедо». Автозаводцы сумели набрать лишь шесть очков. Также в зоне вылета находятся подмосковные «Химки» (12). В зоне стыковых матчей — московский «Локомотив» (13) и воронежский «Факел» (13). На 12-й позиции, которая гарантирует место в РПЛ на следующий сезон, расположился «Пари Нижний Новгород» (19 очков).
- 5 января 2023
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