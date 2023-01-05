Кейн — о промахе с пенальти в 1/4 ЧМ: вероятно, я буду помнить это всю оставшуюся жизнь

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал свой промах с пенальти в четвертьфинале чемпионата мира с Францией (1:2).

«После того как это случилось, я просто хотел как можно быстрее снова играть и выбросить это из головы. Это то, с чем вам приходится иметь дело. Я, вероятно, буду помнить это всю оставшуюся жизнь, но это часть игры. Это не повлияет на меня ни как игрока, ни как человека. Я буду продолжать усердно работать, чтобы совершенствоваться.

Это был тяжёлый момент для меня. Это никогда не бывает легко пережить, но это часть футбола, часть взлётов и падений нашего вида спорта. После этого у меня было немного свободного времени, чтобы поразмыслить над всем, и это сделало меня ещё более жаждущим вернуться и добиться успеха», — приводит слова Кейна Evening Standard.

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