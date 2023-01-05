Кечинов: если у Головина будет всё в порядке со здоровьем, то он готов к серьёзному клубу

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин — очень талантливый и мастеровитый парень. Единственное, что его сейчас держит — это травмы. Но если у него будет всё в порядке со здоровьем, то он готов к серьёзному клубу», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне 26-летний Головин провёл 24 матча за «Монако» во всех турнирах, забив четыре гола и отдав четыре результативных передачи. Монегаски занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка после 17 встреч. Также «Монако» вышел в плей-офф Лиги Европы.

Гол Головина не спас «Монако» от поражения «Саутгемптону»