Канчельскис: Гогниев — это пародия. На него посмотреть — дебил какой-то

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о главном тренере подмосковных «Химок» Спартаке Гогниеве.
«Гогниев — это же пародия. Он же тренеров российских позорит. На него посмотреть — дебил какой‑то», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».
Гогниев возглавил подмосковный коллектив 3 сентября 2022 года, сменив Николая Писарева. Во время матча РПЛ с «Динамо» (1:6) специалист получил вторую жёлтую карточку за споры с арбитром и был удалён. В итоге КДК РФС дисквалифицировал Гогниева на три матча чемпионата, приняв во внимание оскорбительное поведение тренера и использование им ненормативной лексики, в том числе и в адрес одного из футбольных комментаторов.
«Химки» после 17 туров занимают 15-ю позицию в таблице РПЛ, набрав 12 очков.
- 5 января 2023
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