Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: Гогниев — это пародия. На него посмотреть — дебил какой-то

Канчельскис: Гогниев — это пародия. На него посмотреть — дебил какой-то
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о главном тренере подмосковных «Химок» Спартаке Гогниеве.

«Гогниев — это же пародия. Он же тренеров российских позорит. На него посмотреть — дебил какой‑то», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Гогниев возглавил подмосковный коллектив 3 сентября 2022 года, сменив Николая Писарева. Во время матча РПЛ с «Динамо» (1:6) специалист получил вторую жёлтую карточку за споры с арбитром и был удалён. В итоге КДК РФС дисквалифицировал Гогниева на три матча чемпионата, приняв во внимание оскорбительное поведение тренера и использование им ненормативной лексики, в том числе и в адрес одного из футбольных комментаторов.

«Химки» после 17 туров занимают 15-ю позицию в таблице РПЛ, набрав 12 очков.

Новость по теме
Канчельскис: Россия всё купила на ЧМ-2018. Нас за уши тянули. Реальный уровень был на Евро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023