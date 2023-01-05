Канчельскис: Гогниев — это пародия. На него посмотреть — дебил какой-то

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о главном тренере подмосковных «Химок» Спартаке Гогниеве.

«Гогниев — это же пародия. Он же тренеров российских позорит. На него посмотреть — дебил какой‑то», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Гогниев возглавил подмосковный коллектив 3 сентября 2022 года, сменив Николая Писарева. Во время матча РПЛ с «Динамо» (1:6) специалист получил вторую жёлтую карточку за споры с арбитром и был удалён. В итоге КДК РФС дисквалифицировал Гогниева на три матча чемпионата, приняв во внимание оскорбительное поведение тренера и использование им ненормативной лексики, в том числе и в адрес одного из футбольных комментаторов.

«Химки» после 17 туров занимают 15-ю позицию в таблице РПЛ, набрав 12 очков.