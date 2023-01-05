Галлас: не вижу трещин в игре «Арсенала», но им надо прибавить, чтобы обыграть «Ман Сити»

Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас поделился мнением о выступлении лондонской команды в этом сезоне. В последней игре «канониры» не смогли обыграть «Ньюкасл» — 0:0.

«Я не вижу никаких трещин в игре «Арсенала». Думаю, что они всё ещё могут выиграть титул. Это означает, что они знают, что через несколько игр им предстоит играть против больших команд. Они знают, что должны делать. Чтобы победить такие команды, как «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», им нужно прибавить усилий.

Потому что когда ты играешь против большого клуба, ты обязан понимать, что должен делать больше, чем обычно. Но в то же время они не проиграли «Ньюкаслу», так что я знаю, что они находятся на правильном пути. Это значит, что они будут бороться до конца, когда им придётся играть с большими клубами. Они должны идти и добиваться хороших результатов каждый раз. Вот почему это будет большим испытанием для них», — приводит слова Галласа Genting Casino.

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