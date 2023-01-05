В. Овчинников — о реакции эстонцев на фото футболистов с Карпиным: идиотизм высшего уровня

Известный тренер Валерий Овчинников высказался о резонансной ситуации, участником которой стал главный тренер сборной России Валерий Карпин. Напомним, в декабре 2022 года бывший игрок сборной Эстонии Андрей Степанов выложил в одной из соцсетей фотографию с Карпиным, на которой также присутствуют другие члены эстонской сборной. Болельщики осудили своих футболистов за встречу с российским специалистом, а позже Эстонский футбольный союз принёс свои извинения общественности.
«Мы живём давно в каком-то сюрреализме. Для меня это непонятно. Карпин – житель города Нарва, встречался с игроками, с которыми он и до этого виделся, и сегодня ставят клеймо, что он тренер сборной России. Да дай бог ему здоровья и всем тем, с кем он встречался. Идиотизм высшего уровня», — приводит слова Овчинникова «РИА Новости Спорт».
- 6 января 2023
-
00:04
- 5 января 2023
-
23:59
-
23:44
-
23:38
-
23:36
-
23:28
-
23:28
-
23:15
-
23:09
-
23:00
-
22:55
-
22:49
-
22:39
-
22:36
-
22:30
-
22:23
-
22:15
-
22:15
-
22:09
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
22:00
-
21:50
-
21:39
-
21:31
-
21:30
-
21:20
-
21:15
-
21:08
-
21:00
-
21:00
-
20:52
-
20:37
-
20:30