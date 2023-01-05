В. Овчинников — о реакции эстонцев на фото футболистов с Карпиным: идиотизм высшего уровня

Известный тренер Валерий Овчинников высказался о резонансной ситуации, участником которой стал главный тренер сборной России Валерий Карпин. Напомним, в декабре 2022 года бывший игрок сборной Эстонии Андрей Степанов выложил в одной из соцсетей фотографию с Карпиным, на которой также присутствуют другие члены эстонской сборной. Болельщики осудили своих футболистов за встречу с российским специалистом, а позже Эстонский футбольный союз принёс свои извинения общественности.



«Мы живём давно в каком-то сюрреализме. Для меня это непонятно. Карпин – житель города Нарва, встречался с игроками, с которыми он и до этого виделся, и сегодня ставят клеймо, что он тренер сборной России. Да дай бог ему здоровья и всем тем, с кем он встречался. Идиотизм высшего уровня», — приводит слова Овчинникова «РИА Новости Спорт».

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