Дейли Блинд стал игроком «Баварии»

Защитник Дейли Блинд перешёл в «Баварию» на правах свободного агента, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Дейли Блинд Фото: ФК «Бавария»

«Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с защитником Дейли Блиндом до конца сезона. 32-летний игрок сборной Нидерландов прошёл через молодёжную систему «Аякса», который и был его последним клубом. Также Блинд играл за «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2018 год», — говорится в заявлении клуба.

«Мы рады, что Дейли присоединился к нашей команде. Блинд — универсальный защитник, способный играть как слева, так и в центре. Это игрок с обширным международным опытом и лидерскими качествами. Уверен, что он поможет нам», — сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

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