«Челси» — «Манчестер Сити»: к 22-й минуте из-за травм заменены Пулишич и Стерлинг

В эти минуты идёт центральный матч 19-го тура английской Премьер-лиги — лондонский «Челси» принимает «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток главного рефери Пола Тирни прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лондонцы к 22-й минуте потеряли двух игроков из-за повреждений: на 5-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг заменил Рахима Стерлинга, а в середине первого тайма Карни Чуквуэмека появился на поле вместо Кристиана Пулишича.

Счёт в матче пока не открыт, приближается концовка первой половины игры.

Команда Хосепа Гвардиолы продолжает погоню за лидером турнира — лондонским «Арсеналом». В матче 19-го тура «канониры» сыграли вничью с «Ньюкаслом» (0:0), теперь в активе команды Микеля Артеты 44 очка. В случае победы в сегодняшнем матче «горожане» сократят отставание от «Арсенала» до пяти очков.



«Челси» в текущем сезоне АПЛ сумел набрать лишь 25 очков в 16 играх и занимает 10-ю позицию в турнирной таблице, отставая от замыкающего зону Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед», который находится на четвёртом месте, на 10 очков.



Отметим, что «Челси» и «Манчестер Сити» снова встретятся уже через три дня — 8 января в Манчестере состоится матч 1/32 финала Кубка Англии.