Триппьер: Месси невозможно остановить. Симеоне советовал мне молиться

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер, ранее игравший за «Атлетико» под руководством Диего Симеоне, вспомнил, как наставник советовал ему останавливать аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«Когда мы играли с «Барселоной», Симеоне в основном говорил нам, чтобы мы молились. С Месси невозможно что-то сделать. Нельзя настроить игру так, чтобы остановить его», – цитирует Кирана Goal.
За весь чемпионат мира Месси нанёс 33 удара, в то время как Килиан Мбаппе пробил в сторону ворот соперника на один раз меньше. На минувшем мировом первенстве Килиан забил восемь голов в семи матчах и отдал одну результативную передачу. Аргентинец отметился семью голами и тремя голевыми пасами. В финале Мбаппе оформил хет-трик, а Месси — дубль. При этом француз дважды отличился с пенальти и один раз с игры, а аргентинец реализовал один пенальти и один раз забил с игры.
Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира:
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