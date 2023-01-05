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Триппьер: Месси невозможно остановить. Симеоне советовал мне молиться

Триппьер: Месси невозможно остановить. Симеоне советовал мне молиться
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Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер, ранее игравший за «Атлетико» под руководством Диего Симеоне, вспомнил, как наставник советовал ему останавливать аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Когда мы играли с «Барселоной», Симеоне в основном говорил нам, чтобы мы молились. С Месси невозможно что-то сделать. Нельзя настроить игру так, чтобы остановить его», – цитирует Кирана Goal.

За весь чемпионат мира Месси нанёс 33 удара, в то время как Килиан Мбаппе пробил в сторону ворот соперника на один раз меньше. На минувшем мировом первенстве Килиан забил восемь голов в семи матчах и отдал одну результативную передачу. Аргентинец отметился семью голами и тремя голевыми пасами. В финале Мбаппе оформил хет-трик, а Месси — дубль. При этом француз дважды отличился с пенальти и один раз с игры, а аргентинец реализовал один пенальти и один раз забил с игры.

Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира:

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