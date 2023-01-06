Серия А проведёт расследование расистских выкриков фанатов «Наполи» в адрес Лукаку

Серия А начнёт расследование инцидента с расистскими выкриками болельщиков «Наполи» в адрес форварда «Интера» Ромелу Лукаку. Игра между этими командами состоялась 4 января и завершилась победой подопечных Симоне Индзаги с минимальным счётом. Единственный гол на 56-й минуте забил Эдин Джеко.



Во время игры фанаты неаполитанцев скандировали в адрес бельгийца расистские выкрики.



Спортивный судья Серии А обратился к федеральным инспекторам за разъяснениями по поводу этой ситуации.



Напомним, в другом матче итальянского чемпионата в этом туре, между «Лацио» и «Лечче», оскорблениям подвергся другой темнокожий игрок – фанаты римлян оскорбляли защитника гостей Самуэля Юмтити.

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