«Аль-Наср» не мог заявить Роналду из-за задолженностей по трансферам

Руководство «Аль-Насра» долго не могло заявить нападающего Криштиану Роналду за основную команду. Об этом сообщает инсайдер Ромен Молина в своей социальной сети.

По информации источника, проблемы с регистрацией возникли из-за долгов команды по нескольким предыдущим трансферам. На данный момент клуб погасил все задолженности и зарегистрировал португальца.

Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года. До перехода в «Аль-Наср» Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», который покинул в ноябре 2022 года после скандального интервью. Ранее Роналду оговорился на своей презентации в качестве спортсмена аравийской команды. Он сказал, что приехал играть в ЮАР.

Роналду забил гол рабоной на тренировке «Аль-Насра»