«Аль-Наср» не мог заявить Роналду из-за задолженностей по трансферам
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Руководство «Аль-Насра» долго не могло заявить нападающего Криштиану Роналду за основную команду. Об этом сообщает инсайдер Ромен Молина в своей социальной сети.
По информации источника, проблемы с регистрацией возникли из-за долгов команды по нескольким предыдущим трансферам. На данный момент клуб погасил все задолженности и зарегистрировал португальца.
Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года. До перехода в «Аль-Наср» Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», который покинул в ноябре 2022 года после скандального интервью. Ранее Роналду оговорился на своей презентации в качестве спортсмена аравийской команды. Он сказал, что приехал играть в ЮАР.
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