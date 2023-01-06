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«Аль-Наср» не мог заявить Роналду из-за задолженностей по трансферам

«Аль-Наср» не мог заявить Роналду из-за задолженностей по трансферам
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Руководство «Аль-Насра» долго не могло заявить нападающего Криштиану Роналду за основную команду. Об этом сообщает инсайдер Ромен Молина в своей социальной сети.

По информации источника, проблемы с регистрацией возникли из-за долгов команды по нескольким предыдущим трансферам. На данный момент клуб погасил все задолженности и зарегистрировал португальца.

Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года. До перехода в «Аль-Наср» Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», который покинул в ноябре 2022 года после скандального интервью. Ранее Роналду оговорился на своей презентации в качестве спортсмена аравийской команды. Он сказал, что приехал играть в ЮАР.

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