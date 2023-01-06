Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Шахтёре» заявили, что считают Мудрика сильнее вингера «Манчестер Юнайтед» Антони

В «Шахтёре» заявили, что считают Мудрика сильнее вингера «Манчестер Юнайтед» Антони
Михаил Мудрик
Комментарии

Заместитель спортивного директора «Шахтёра» Карло Николини высказался о полузащитнике клуба Михаиле Мудрике. Главными претендентами на украинца считаются «Арсенал» и лондонский «Челси».

«У нас нет необходимости в продаже Мудрика. Мы уже говорили, что ценим Михаила выше, чем многих других игроков, к примеру, Антони из «Манчестер Юнайтед». Так что можно догадаться, какую цену мы установим на игрока», — сказал Николини в эфире Calcio Napoli 24 TV.

Антони перешёл в «Юнайтед» из «Аякса» минувшим летом за € 95 млн.

Ранее сообщалось, что Мудрик, несмотря на интерес «Челси», отдаёт предпочтение «пушкарям», с которыми уже согласовал личный контракт до 2028 года с зарплатой € 5,5 млн за сезон без учёта бонусов. При этом соглашение между «Арсеналом» и «Шахтёром» по-прежнему не достигнуто.

22-летний Мудрик забил 10 голов и сделал восемь голевых передач в 18 матчах за «Шахтёр» в текущем сезоне.

Новость по теме
Галлас: если Мудрик поможет «Арсеналу» выиграть титул, они должны купить его

Тренировка «Реала» перед матчем с «Шахтёром» в Лиге чемпионов

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023