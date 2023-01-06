Алдервейрелд: сборную Бельгии должен возглавить Анри
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Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд заявил, что Тьерри Анри должен возглавить национальную бельгийскую команду.
«Анри выиграл за свою карьеру все возможные трофеи, он знает нашу команду. Я понимаю, что нам необходимо омолодить состав и он лучше всех справится с этой задачей, ведь он давно внутри коллектива и знает все подводные камни», – цитирует Алдервейрелда Het Laatste Nieuws.
Недавно Роберто Мартинес покинул пост наставника бельгийцев. Ранее сообщалось, что он может возглавить национальную команду Мексики. С ним команда дошла до полуфинала чемпионата мира в России, в котором уступила сборной Франции, а затем в матче за третье место оказалась сильнее англичан.
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