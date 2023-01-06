Алдервейрелд: сборную Бельгии должен возглавить Анри

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд заявил, что Тьерри Анри должен возглавить национальную бельгийскую команду.

«Анри выиграл за свою карьеру все возможные трофеи, он знает нашу команду. Я понимаю, что нам необходимо омолодить состав и он лучше всех справится с этой задачей, ведь он давно внутри коллектива и знает все подводные камни», – цитирует Алдервейрелда Het Laatste Nieuws.

Недавно Роберто Мартинес покинул пост наставника бельгийцев. Ранее сообщалось, что он может возглавить национальную команду Мексики. С ним команда дошла до полуфинала чемпионата мира в России, в котором уступила сборной Франции, а затем в матче за третье место оказалась сильнее англичан.

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