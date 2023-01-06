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«Бавария» может подписать защитника «Монако» Дисаси

«Бавария» может подписать защитника «Монако» Дисаси
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Центральный защитник «Монако» Аксель Дисаси может перейти в мюнхенскую «Баварию». Как сообщает RMC Sport, потенциальный трансфер может свершиться только по окончанию сезона, так как ранее «монегаски» уже расстались с другим своим игроком — Бенуа Бадьяшилем, который в «Челси».

Летом Дисаси находился в сфере интересов «ПСЖ», и «Монако» требовало за своего игрока около € 50 млн. После того, как игрок повысил уровень своей игры и даже успел дебютировать в составе сборной Франции на чемпионате мира в Катаре, ожидается, что его цена значительно повысится.

В текущем сезоне Дисаси провёл за «Монако» 25 матчей во всех турнирах. На его счету три гола и четыре результативные передачи.

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