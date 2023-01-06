«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и сократил отставание от «Арсенала» до пяти очков

Завершился центральный матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Челси» принимал «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж». Финальный свисток главного арбитра Пола Тирни зафиксировал победу гостей со счётом 1:0.



Лондонцы к 22-й минуте потеряли двух игроков из-за повреждений: на 5-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг заменил Рахима Стерлинга, а в середине первого тайма Карни Чуквуэмека появился на поле вместо Кристиана Пулишича. На 63-й минуте встречи Рияд Марез нанёс точный удар по воротам «Челси» после передачи Джека Грилиша. Этот гол остался единственным в матче.



Команда Хосепа Гвардиолы набрала 39 очков и сумела сократить отставание от лидера турнира – «Арсенала» — до пяти баллов.



«Челси» в 17 играх текущего сезона набрал 25 очков и расположился в середине турнирной таблицы – на 10-й позиции.



«Челси» и «Манчестер Сити» встретятся снова уже через три дня — 8 января в Манчестере состоится матч 1/32 финала Кубка Англии.