«Атлетик» забил шесть мячей «Эльденсе», последним пробившись в 1/8 финала Кубка Испании

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Эльденсе» — клуб из четвёртого по значимости дивизиона страны. Команды играли на стадионе «Мунисипаль Нуэво Пепико Амат», обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Путёвку в следующий раунд турнира добыла команда Ла Лиги.



Счёт был открыт на 35-й минуте – полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс поразил ворота соперника. В концовке первого тайма Алекс Беренгер упрочил преимущество басков. Во втором тайме ещё два гола в ворота хозяев отправили Ойер Сарага и Беренгер, оформивший дубль. На 68-й минуте «Эльденсе» сумел отыграть один мяч. Пятый мяч гостей был забит в результате автогола Рубена Корреи. В концовке матча Икер Муньяин установил окончательный счёт – 6:1 – победа «Атлетика», который стал последним участником 1/8 финала Кубка Испании.



Ранее путёвку в эту стадию турнира добыли мадридский «Реал», «Барселона», «Валенсия», «Реал Сосьедад», «Мальорка», «Севилья», «Сеута», «Алавес», «Леванте», «Атлетико», «Вильярреал», хихонский «Спортинг», «Эспаньол», «Бетис» и «Осасуна».