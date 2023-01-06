«Атлетик» забил шесть мячей «Эльденсе», последним пробившись в 1/8 финала Кубка Испании

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Эльденсе» — клуб из четвёртого по значимости дивизиона страны. Команды играли на стадионе «Мунисипаль Нуэво Пепико Амат», обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Путёвку в следующий раунд турнира добыла команда Ла Лиги.
Счёт был открыт на 35-й минуте – полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс поразил ворота соперника. В концовке первого тайма Алекс Беренгер упрочил преимущество басков. Во втором тайме ещё два гола в ворота хозяев отправили Ойер Сарага и Беренгер, оформивший дубль. На 68-й минуте «Эльденсе» сумел отыграть один мяч. Пятый мяч гостей был забит в результате автогола Рубена Корреи. В концовке матча Икер Муньяин установил окончательный счёт – 6:1 – победа «Атлетика», который стал последним участником 1/8 финала Кубка Испании.
Ранее путёвку в эту стадию турнира добыли мадридский «Реал», «Барселона», «Валенсия», «Реал Сосьедад», «Мальорка», «Севилья», «Сеута», «Алавес», «Леванте», «Атлетико», «Вильярреал», хихонский «Спортинг», «Эспаньол», «Бетис» и «Осасуна».
- 6 января 2023
-
01:48
-
01:29
-
00:59
-
00:59
-
00:57
-
00:56
-
00:52
-
00:48
-
00:40
-
00:37
-
00:30
-
00:25
-
00:23
-
00:04
- 5 января 2023
-
23:59
-
23:44
-
23:38
-
23:36
-
23:28
-
23:28
-
23:15
-
23:09
-
23:00
-
22:55
-
22:49
-
22:39
-
22:36
-
22:30
-
22:23
-
22:15
-
22:15
-
22:09
-
22:02
-
22:01
-
22:00