«Челси» одержал лишь одну победу в последних восьми матчах АПЛ

Лондонский «Челси», который в матче 19-го тура английской Премьер-лиги уступил «Манчестер Сити» (0:1), одержал лишь одну победу в последних восьми матчах турнира.



Это случилось в матче с «Борнмутом» 27 декабря. Тогда лондонцы оказались сильней благодаря голам Кая Хаверца и Мейсона Маунта. Помимо поражения от «горожан», «синие» в период с 19 октября потерпели поражения от «Брайтона» (1:4), «Арсенала» (0:1) и «Ньюкасла» (0:1). Остальные матчи команда Грэма Поттера на этом этапе закончила вничью – с «Брентфордом» (0:0), с «Манчестер Юнайтед» (1:1), с «Ноттингемом» (1:1).



«Синие» занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 25 очков после 17 встреч. От четвёртого места, которое даёт право сыграть в Лиге чемпионов, «Челси» отстаёт на 10 баллов.

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