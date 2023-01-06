Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» в матче с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Челси». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Мы не очень хорошо играли в первом тайме. Я сказал спасибо Кансело за его усилия, за то, что он играл не на своей обычной позиции. Но мы решили использовать состав, в котором наши игроки могли бы адаптироваться на поле, если бы они решили играть впятером в обороне. Мы много боролись в первом тайме, это было неряшливо, медленно, и без ритма. Во втором тайме всё было намного лучше с первой минуты. Эти три очка очень важны для нас», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Челси» и «Манчестер Сити» встретятся снова уже через три дня — 8 января в Манчестере состоится матч 1/32 финала Кубка Англии.

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