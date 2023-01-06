Поттер высказался о поражении «Челси» в матче с «Манчестер Сити» в АПЛ

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение команды в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:1).

«Мы разочарованы, но в то же время, я полагаю, было много положительных моментов. Наше выступление против сильного соперника многим понравилось. Мы играли мужественно, у нас был дух, ребята отдали всё. Это была тяжёлая и равная игра. Очевидно, что у «Манчестер Сити» есть качество, вы можете видеть это их скамейке запасных, которая конечно, влияет на игру. Я очень доволен нашими молодыми игроками. Они только делают свои первые шаги, для них это большой шаг — представлять «Челси», пытаться конкурировать и пробиться в стартовый состав. Они много работали на тренировках», — приводит слова Поттера BBC.

На данный момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков. «Манчестер Сити», в свою очередь, находится на втором месте (39).