Ротен: придётся свести к минимуму просмотр выступления Роналду

Бывший французский футболист Жером Ротен прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Роналду всё ещё хочет играть в футбол. Он по-прежнему очень силен физически. Приезд Криштиану Роналду также должен способствовать развитию футбола в Саудовской Аравии, это бренд сам по себе. На спортивном уровне мы не должны ничего говорить, он едет туда не для того, чтобы произвести на нас впечатление. Придётся свести к минимуму просмотр его выступления, потому что это будет не то противостояние, как раньше, но он здесь не для этого. Давайте, по крайней мере, уважать Криштиану Роналду, его карьеру и его выбор. Я еще раз поздравляю его с тем, что он показал нам, что может играть ещё два года, и заставил нас испытать эмоции. Посмотрите на его презентацию, вам не кажется, что у него был выброс адреналина? Я говорю: «Браво, Криштиану!», — приводит слова Ротена RMC Sport.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение форвард с клубом рассчитано на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.