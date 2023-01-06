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Андрей Канчельскис рассказал, зачем приглашал священника, когда работал в «Уфе»

Андрей Канчельскис рассказал, зачем приглашал священника, когда работал в «Уфе»
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис рассказал, для чего приглашал священника в «Уфу» во времена работы в клубе.

«Это правда, было такое. Мы принимали тогда на стадионе «Динамо», на нём вообще было запрещено играть в футбол. Одна половина поля больше, другая — меньше. Сукно постелили — люди ноги, руки ломали.
В Уфе тогда было 4–5 бесхозных стадионов, в которых надо было просто порядок навести, как это сделали потом на «Нефтянике». Говорил клубу, что надо менять арену. Но у нас тогда был Шамиль Газизов, который говорил: «А мне все равно. У меня тут Белый дом рядом. 5 минут, чтобы люди из администрации спустились, и всё». Ну и как можно с такими людьми диалог вести?

Может, сейчас за долгое время своей работы он немного понял, что такое футбол и какое отношение может быть, не знаю. Надеюсь на это. Потому что именно футболисты действующие лица, а не администрация.
И вот в какой‑то момент у нас была ничейная серия — шесть или семь игр. Пригласил батюшку, чтобы он освятил, чтобы какой‑то хоть фарт пошёл. Не отрицаю. А когда мы через время перешли на другой стадион и на натуральное поле, команда вообще в другой футбол стала играть, — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, Канчельскис работал в «Уфе» с 2010 по 2012 год.

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