«Я гений». Гвардиола – о своих заменах в матче с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своих заменах в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:0). Победный гол в этой встрече на 63-й минуте забил Рияд Марез, который вышел на замену за три минуты до этого.
«Я гений», — приводит слова Гвардиолы журналист Мигель Делани в своём «твиттере».
На данный момент «Манчестер Сити» находится на втором месте в турнирной таблице, записав в свой актив 39 очков. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на пять очков. «Челси», в свою очередь, занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков.
В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед», а «Челси» сыграет с «Фулхэмом». Матчи пройдут 14 и 12 января соответственно.
У кого в АПЛ самый крупный контракт?
- 6 января 2023
-
04:37
-
03:27
-
03:03
-
02:38
-
02:09
-
01:48
-
01:29
-
00:59
-
00:59
-
00:57
-
00:56
-
00:52
-
00:48
-
00:40
-
00:37
-
00:30
-
00:25
-
00:23
-
00:04
- 5 января 2023
-
23:59
-
23:44
-
23:38
-
23:36
-
23:28
-
23:28
-
23:15
-
23:09
-
23:00
-
22:55
-
22:49
-
22:39
-
22:36
-
22:30
-
22:23
-
22:15