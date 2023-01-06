«Я гений». Гвардиола – о своих заменах в матче с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своих заменах в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:0). Победный гол в этой встрече на 63-й минуте забил Рияд Марез, который вышел на замену за три минуты до этого.

«Я гений», — приводит слова Гвардиолы журналист Мигель Делани в своём «твиттере».

На данный момент «Манчестер Сити» находится на втором месте в турнирной таблице, записав в свой актив 39 очков. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на пять очков. «Челси», в свою очередь, занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков.

В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед», а «Челси» сыграет с «Фулхэмом». Матчи пройдут 14 и 12 января соответственно.

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