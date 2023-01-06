Колосков ответил на слова Канчельскиса о том, что Россия играла договорняки на ЧМ-2018

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на скандальные слова Андрея Канчельскиса по поводу того, что сборная Россия играла договорные матчи на ЧМ-2018.

«Если говорить по поводу того, что Канчельскис считает победы нашей сборной на чемпионате мира 2018 купленными, то здесь нечего комментировать. Когда люди больные, очень тяжело даже что-то говорить.

Если есть какая-то логика в словах у людей, можно порассуждать, поспорить. Но это бред больного человека, надо констатировать, что Канчельскису нужно лечиться», – приводит слова Колоскова Metaratings.

Напомним, ранее Канчельскис заявил, что сборная России «купила» все матчи на домашнем ЧМ-2018. Тогда сборная России под руководством Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала турнира.