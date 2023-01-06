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Педри: «Барселона» приложит все усилия для победы в Ла Лиге

Педри: «Барселона» приложит все усилия для победы в Ла Лиге
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Полузащитник Педри заявил, что «Барселона» приложит все усилия для победы в Ла Лиге.

«Ла Лига – очень важный трофей для нас, и мы приложим все усилия для его завоевания.

Когда мы играем хорошо и находимся в хорошей физической форме, мы неудержимы. Это правда, что мы еще не выигрывали титулы, но стиль «Барсы», адаптирующийся к сегодняшнему футболу, может принести титулы и победы, и мы скоро это увидим», – приводит слова Педри AS со ссылкой на DAZN.

Напомним, 31 декабря, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне состоялся матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли две местные команды — «Барселона» и «Эспаньол». Финальный свисток Матеу Лаоса зафиксировал ничью — 1:1.

После 15 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 38 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице, опережая «Реал» благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

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