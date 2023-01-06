Тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» в борьбе за чемпионство в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о борьбе клуба за чемпионство.



«Я не думаю об этом. На данном этапе сезона это не то, на что нужно ориентироваться.



Нужно ориентироваться на то, чтобы попасть в положение, когда мы сможем что-то выиграть, потому что впереди много матчей.



Сезон длится долго, особенно с учетом того, что впереди много игр – не нужно отвлекаться. Когда вы заглядываете слишком далеко вперед, вы отвлекаетесь.



Нужно сосредоточиться на игре, прогрессе, командной работе и командном развитии. Все дело в этом. В нашей игре есть много элементов, которые нам нужно улучшить. Нужно подумать и сконцентрироваться на этом, работать, чтобы улучшить их», – приводит слова тен Хага Sky Sports.



После 17 проведенных матчей «Юнайтед» набрал 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ

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