Саттон раскритиковал поведение Артеты после матча с «Ньюкаслом», назвав тренера «клоуном»

Бывший нападающий «Челси» и сборной Англии Крис Саттон раскритиковал поведение главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты, назвав его «клоуном». Экс-форвард остался недоволен испанцем после матча с «Ньюкаслом» (0:0).



«Существует тонкая грань между страстным поведением и тем, чтобы вести себя как клоун, и Микель Артета выбрал последний вариант во вторник.



Артета потерял всякий контроль над собой в компенсированное время. В среду я повёл свою дочь на мюзикл «Матильда», и мисс Транчбул лучше всего изобразила Артету, топая, крича, рыча и жестикулируя.



Я могу понять, когда тебя переполняют эмоции в самый разгар матча. Это случается. Ты злишься. Ты выпускаешь пар. Но Артета вёл себя так всю игру, протестуя против каждого решения судьи.



Возможно, «Арсенал» попытается использовать менталитет «мы против всего мира» в своих интересах, если Артета и Ко действительно почувствуют, что судьи Премьер-лиги сознательно действуют против них.



Но когда ваш тренер ведёт себя как клоун, это не очень хорошо смотрится», – приводит слова Саттона Daily Mail.

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