Семшов рассказал, кто мог бы стать новым капитаном «Зенита» вместо Ловрена

Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов прокомментировал переход Деяна Ловрена в «Лион». Также Семшов назвал игрока, который может стать новым капитаном «Зенита».



«Ловрен — это не потеря для «Зенита». Клуб найдёт ему замену. Есть достаточно квалифицированные футболисты, такие как Чистяков, Родригао. «Зенит» приложил руку к тому, чтобы Деян удачно выступил на чемпионате мира и перешёл в европейскую команду. Нормальная практика, когда после больших турниров клуб помогает футболистам перебраться в европейский чемпионат.



Кто из нынешнего состава петербуржцев станет новым капитаном? Есть достойные футболисты. Скорее всего, капитаном станет кто-то из российских футболистов, который достоин носить повязку. Капитан должен быть лидером на поле и за его пределами. Кузяев способен стать капитаном «Зенита». Есть ещё Дуглас Сантос, который уже носил повязку. Тренерский штаб примет правильное решение.



Нужен ли новый центральный защитник «Зениту»? Не стоит покупать нового футболиста, потому что петербуржцы не играют в еврокубках. К тому же есть Алип, который подписал контракт с «Зенитом». Позицию центрального защитника может закрыть Вильмар Барриос и Дуглас Сантос. «Зенит» вполне может доиграть сезон нынешним составом», — приводит слова Семшова Metaratings.