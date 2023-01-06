Экс-менеджер «Зенита»: гендир Медведев — продвинутый. Предлагал позвать на игры тиктокеров

Александр Сапега, бывший работник коммерческого отдела «Ромы» и бывший директор департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита», высказался о генеральном директоре клуба из Санкт-Петербурга Александре Медведеве.



«Медведев — очень продвинутый! На оперативных совещаниях Александр Иванович знал и понимал, что нужно делать. Например, он сёк в TikTok ― сам предлагал позвать на матчи популярных тиктокеров. Ты же представляешь, сколько у него дел в клубе и в «Газпроме», а он думает о том, как привлечь дополнительную аудиторию. У Медведева очень прогрессивный подход», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Александром Сапегой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.