Российский менеджер Сапега рассказал, как стал маркетологом итальянской «Ромы»

Александр Сапега, бывший работник коммерческого отдела «Ромы» и бывший директор департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита», рассказал о своём приходе в итальянский клуб.

«В 2015 году, когда я учился в Нью-Йорке, я начал делать разные проекты для «Баварии» по их летнему турне в США. Потом куратор нашего курса сказала мне, что познакомилась с директором «Ромы» по спонсорским продажам, посоветовала мне съездить к нему в Бостон и поговорить. Я поехал и поговорил.



Он спрашивает: «Ты откуда?» Я говорю: «Из России, жил в Италии, сейчас в США, работаю в «Нью-Йорк Космос». Оказалось, что он как раз искал человека, который говорит на английском и русском. При этом он мне не хотел говорить, зачем ему человек с русским языком. Уже после того, как он взял меня в «Рому», я всё понял. Клуб вёл переговоры с «Аэрофлотом» на предмет титульного спонсорства. Через полтора месяца сделка провалилась, моего начальника уволили, ха-ха.



Я понял, что либо я могу просидеть пару месяцев в «Роме», ничего не делать и получать деньги просто так. Либо я могу сделать всё для того, чтобы остаться. А для этого надо было найти какую-то проблему в клубе. Я её нашёл. И во время моей последней недели в «Роме» у меня было 15 минут, чтобы один на один показать владельцу клуба пять слайдов: проект, проблема, сколько клуб из-за неё недополучает, сколько клуб может получить, конец», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Александром Сапегой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.