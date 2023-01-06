Экс-директор «Зенита» Сапега рассказал, какие проекты сорвались у клуба после 24 февраля

Бывший директор департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита» Александр Сапега
рассказал, какие проекты сорвались у санкт-петербургского клуба после начала специальной военной операции на Украине.
«Я планировал, что клуб будет сближаться с Катаром. Мы должны были быть представлены на чемпионате мира, должны были быть активации. В Европе мы склонялись к Испании, Англии, Италии. Хотелось найти новый доход, развивать бренд, открывать школы. Плюс смотрели в Бразилию, Китай и Японию.
Очень грустно, что не получилось. Хотя остаются вещи, которые клуб ещё может реализовать», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-лиги после первой части сезона-2022/2023.
Полностью интервью с Александром Сапегой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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