Стало известно, кто возглавит команду Роналду в матче с «ПСЖ» Месси

Аргентинский тренер Марсело Гальярдо возглавит команду из лучших игроков двух саудовских клубов — «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» — в товарищеском матче с французским «ПСЖ».

«Я хочу, чтобы вы знали. Я буду руководить этой командой из игроков «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» в матче, который пройдёт 19 января с «ПСЖ». Скоро увидимся», — приводит слова аргентинского специалиста владелец испанской «Альмерии» Турки Аль-Альших в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» планирует провести товарищеский матч на Ближнем Востоке во время зимней паузы в чемпионате Франции в середине января. Соперником французского гранда станет команда, составленная из лучших игроков ведущих клубов Саудовской Аравии — «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Таким образом, на поле могут встретиться форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

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