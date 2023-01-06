Экс-маркетолог «Ромы» Сапега: Спаллетти говорил со мной на русском. Лучано — очень крутой

Бывший менеджер по международному развитию «Ромы» и бывший директор департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита» Александр Сапега высказался о работе с итальянским тренером Лучано Спаллетти.
«Самый крутой тренер за пять лет моей работы в «Роме» — Спаллетти. Сто процентов. Когда я только с ним познакомился, сказал ему, что я из России. Лучано тут же начал говорить со мной на русском ― классно. Спаллетти — очень интересный человек и настоящий болельщик «Зенита». Он восхищён Санкт-Петербургом: по его словам, он наслаждался временем в России. Да и как человек Лучано очень крутой», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Сейчас Спаллетти является наставником «Наполи», который возглавляет турнирную таблицу Серии А.
Полностью интервью с Александром Сапегой читайте на «Чемпионате»:
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