Мостовой — о «Спартаке»: пришло время, когда надо делать ставку на российских футболистов

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой посоветовал красно-белым сделать ставку на российских футболистов, отдав предпочтение им, а не легионерам.

«Что касается усиления «Спартака», то не хочу никому и ничего советовать. У нас и так все в футболе разбираются. Скажу только, что пришло время, когда надо делать ставку на российских футболистов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» занимает второе место в таблице текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 проведённых матчей, уступаю лидирующему санкт-петербургского «Зениту» шесть заработанных очков. В первом матче после зимнего перерыва в чемпионате России красно-белые сыграют с «Уралом» 4 марта.