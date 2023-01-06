Стоунз — о победе в матче с «Челси»: это то, что нам было нужно

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз высказался о победе в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:0).

«Это важные три очка, особенно после прошлой игры. Было ощущение, что мы потеряли два очка и хотели это исправить. Особенно то, как мы играли во втором тайме, было блестяще. Уйти с тремя очками — это как раз то, что нам было нужно.



Мы торопили игру в первом тайме. Пытались сделать слишком много острых передач и не контролировали мяч так хорошо, как могли. Надо отдать должное «Челси», они были компактны, и мы не могли пробиваться через их линии. Всё сложилось во втором тайме. Было несколько важных моментов в обороне. Мы работали над этим на тренировках, и сегодня всё получилось.



Мы не смотрим в таблицу так рано. Есть 63 очка в игре, мы должны брать их от матча к матчу», — приводит слова Стоунза официальный сайт «Манчестер Сити».

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