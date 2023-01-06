Экс-топ-менеджер «Зенита» заявил, что в Европе все знают Дзюбу

Бывший менеджер по международному развитию «Ромы» и экс-директор департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита» Александр Сапега рассказал о популярности российского нападающего Артёма Дзюбы в Италии.
«Дзюба мне очень сильно помогал, потому что Артёма знают в Европе и в мире. Например, мы делали детский лагерь в Италии, и разговор был такой: «Так, окей ― «Зенит» мы знаем, вы играете в Лиге чемпионов. А кто там играет? А, точно, Дзюба!» Детишки в Италии знают Дзюбу, везде в Европе все его знают, а не Малкома. Артём был самым популярным игроком «Зенита» за пределами России из-за чемпионата мира ― 2018», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Александром Сапегой читайте на «Чемпионате»:
- 6 января 2023
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