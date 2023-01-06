Relevo: «МЮ» хочет взять Жоау Феликса в аренду за € 4 млн. «Атлетико» требует € 12 млн

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о переходе португальского нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса в стан «красных дьяволов» в аренду до конца сезона-2022/2023. Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, «Юнайтед» сделал первое предложение «Атлетико» через агента португальского форварда Жорже Мендеша. Англичане предложили € 4 млн за аренду Феликса до конца сезона без возможности последующего выкупа. Мадридцы хотят выручить € 12-13 млн. В игроке также заинтересован лондонский «Арсенал».
Сообщается, что «Атлетико» не планирует расставаться с Феликсом, если их не будут устраивать предложенные условия. Сам же футболист попросил своего агента активизироваться на фоне конфликта с главным тренером «матрасников» Диего Симеоне.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
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