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Relevo: «МЮ» хочет взять Жоау Феликса в аренду за € 4 млн. «Атлетико» требует € 12 млн

Relevo: «МЮ» хочет взять Жоау Феликса в аренду за € 4 млн. «Атлетико» требует € 12 млн
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«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о переходе португальского нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса в стан «красных дьяволов» в аренду до конца сезона-2022/2023. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, «Юнайтед» сделал первое предложение «Атлетико» через агента португальского форварда Жорже Мендеша. Англичане предложили € 4 млн за аренду Феликса до конца сезона без возможности последующего выкупа. Мадридцы хотят выручить € 12-13 млн. В игроке также заинтересован лондонский «Арсенал».

Сообщается, что «Атлетико» не планирует расставаться с Феликсом, если их не будут устраивать предложенные условия. Сам же футболист попросил своего агента активизироваться на фоне конфликта с главным тренером «матрасников» Диего Симеоне.

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