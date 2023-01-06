«Стою, как дурак». Экс-маркетолог «Ромы» Сапега — о камбэке с «Барселоной» в ЛЧ

Бывший менеджер по международному развитию «Ромы» Александр Сапега поделился ощущениями после победы итальянского клуба в матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2017/2018 с «Барселоной» (3:0).



«Ох. Это нереально! Когда Манолас забил гол, я даже не праздновал. Я думал про себя: «Ну, не может быть! Не может». Весь стадион орёт, а я стою, как дурак и просто смотрю. Только через 20 секунд пришло осознание.



Всем, конечно, кажется, что все пошли гулять и тусить. А вот и нет! Проблема в том, что когда ты выходишь в полуфинал, то тебе нужно планировать работу не только с прицелом на него, но ещё и на потенциальный финал. Сразу после матча нас собрали и сказали: «Завтра в 10 утра собираемся в офисе и работаем». Так что мы вообще ничего не отмечали. Мы не думали, что выиграем. У нас был план на конец чемпионата, а тут бац ― нужно было придумать кучу вещей. Кто-то в Киев полетел, кто-то в Ливерпуль. На следующий день после победы над «Барсой» мы работали допоздна. Это исторический момент, который нельзя было профукать», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Александром Сапегой читайте на «Чемпионате»: