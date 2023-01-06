Петржела: сейчас никто в Европе не возьмёт русских игроков. РПЛ никого не интересует
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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал, почему российские футболисты не уезжают играть в Европу.
«Почему российские футболисты не уезжают в Европу? Думаю, что они не хотят уезжать. Сейчас никто не возьмёт русских игроков. Это очень важно понимать. Конечно, ваш чемпионат лучше чешского, потому что в нём много хороших зарубежных футболистов. По крайней мере, так было раньше. Сейчас российский чемпионат никого не интересует», — приводит слова Петржелы «РИА Новости Спорт».
В топ-5 европейских футбольных чемпионатов выступают лишь два российских легионера — полузащитник «Монако» из французской Лиги 1 Александр Головин и атакующий хавбек итальянского «Торино» Алексей Миранчук.
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